Рух відновлено в обмеженому режимі. На мосту залишається комунальна техніка

Рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.

Рух відновлено в обмеженому режимі. На мосту залишається комунальна техніка, - свідчить сайт videoprobki.ua.

Фото: скріншот http://videoprobki.ua/

Видно, що по мосту поїхав і громадський транспорт, маршрутки.

Раніше, Київська влада просила водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці та запропонувала альтернативу.

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає

Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.