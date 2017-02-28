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Рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили

Рух відновлено в обмеженому режимі. На мосту залишається комунальна техніка
Рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.
Рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили Фото:112.ua

Рух відновлено в обмеженому режимі. На мосту залишається комунальна техніка, - свідчить сайт videoprobki.ua.

Фото: скріншот http://videoprobki.ua/

Видно, що по мосту поїхав і громадський транспорт, маршрутки.

Раніше, Київська влада просила водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці та запропонувала альтернативу.

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мостувнаслідок обвалу постраждалих немає 

Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.

 
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28 02 2017 12:56
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