Рух через адмінмежу з Кримом на свята був на чверть меншим, ніж торік

Посилені заходи безпеки будуть тривати й у наступні вихідні – під час святкування 7 січня в Україні Різдва

Рух через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом на новорічні свята був на 25% меншим, ніж минулого року.

"Загалом протягом вихідних військовослужбовці Держприкордонслужби оформили 20 тисяч громадян, що на 25% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року", - повідомляє Держприкордонслужба України.

За даними ДПСУ, загалом у минулі вихідні на державному кордоні по всіх ділянках кордону спостерігався динамічний рух осіб та транспортних засобів. Тільки протягом кількох останніх передсвяткових та святкових діб співробітники Держприкордонслужби оформили на державному кордоні близько 1 мільйона осіб та майже 160 тисяч транспортних засобів.

Крім того, в ці вихідні дні була відмічена "стала тенденція до зменшення загального пасажиро-транспортного потоку на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил".

Всього прикордонники оформили 100 тисяч осіб та 15,3 тисячі автівок.

Наразі ДПСУ у взаємодії з правоохоронними органами та службами суміжних країн продовжують заходи для забезпечення безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами.

Для цього, повідомили в прес-службі відомства, збільшено кількість прикордонних нарядів та визначено резерви, до перевірок та оглядів задіяні службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби.

Також, на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.