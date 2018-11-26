Рух через кордон досі ускладнений через "євробляхарів"

Найбільш гостра ситуація на кордоні з Польщею

Рух через низку пунктів пропуску на кордоні залишається ускладненим через дії власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково чи повністю блокують рух прилеглими дорогами.

Станом на 8 ранку понеділка така ситуація спостерігається на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове", повідомляє Прикордонна служба.

"Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами", – інформують прикордонники.

Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування тих, хто подорожує.

У місцях скупчення учасників акцій для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій перебувають співробітники Нацполіції, працює поліція діалогу.

26 листопада відбудеться перше засідання робочої групи, в яку увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Національної поліції Сергій Князєв, голова Прикордонної служби Петро Цигикал, начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.