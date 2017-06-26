Рух "Чесно" назвав депутатів, які прогуляли всі голосування червня
Так, у цьому місяці Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів і провела 11 засідань, на яких відбулося 333 голосування. Тоді як шість народних обранців жодного разу не зареєструвалися письмово і жодного разу не голосували, не вказавши на це причин.
Зокрема, до антирейтингу червня потрапили наступні парламентарі:
Євген Бакулін (Опозиційний блок)
Андрій Білецький (позафракційний)
В’ячеслав Богуслаєв (Воля народу)
Сергій Клюєв (позафракційний)
Олександр Онищенко (Воля народу)
Дмитро Ярош (позафракційний)
Усі ці депутати були відсутні також у травні.
Активісти нагадали, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Для не любителів відвідувати роботу передбачені штрафи з зарплатні та публікація прогульників в Голосі країни.
Нагадаємо, раніше парламентарі погодили більшу зарплату для своїх помічників.
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