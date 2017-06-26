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Рух "Чесно" назвав депутатів, які прогуляли всі голосування червня

Усі ці депутати були відсутні також у травні
За підсумками червня рух Чесно розповів про ефективність роботи народних депутатів у сесійній залі протягом червня.
Рух "Чесно" назвав депутатів, які прогуляли всі голосування червня Фото: Reuters

Так, у цьому місяці Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів і провела 11 засідань, на яких відбулося 333 голосування. Тоді як шість народних обранців жодного разу не зареєструвалися письмово і жодного разу не голосували, не вказавши на це причин.

Зокрема, до антирейтингу червня потрапили наступні парламентарі:

Євген Бакулін (Опозиційний блок)

Андрій Білецький (позафракційний)

В’ячеслав Богуслаєв (Воля народу)

Сергій Клюєв (позафракційний)

Олександр Онищенко (Воля народу)

Дмитро Ярош (позафракційний)

Усі ці депутати були відсутні також у травні.

Активісти нагадали, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Для не любителів відвідувати роботу передбачені штрафи з зарплатні та публікація прогульників в Голосі країни.

Нагадаємо, раніше парламентарі погодили більшу зарплату для своїх помічників.

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26 06 2017 22:39
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