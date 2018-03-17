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"Рух нових сил" заявляє про затримання учасників акції в Києві

На Європейській площі поліція заблокувала автомобіль "Руху нових сил"
Поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, запланованого на неділю, 18 березня.
"Рух нових сил" заявляє про затримання учасників акції в Києві Фото: hromadske.ua

"Силовики заблокували грузовик зі сценою, а тепер забирають у відділки активістів! За попередньою інформацію забрали водія грузовика та активіста Ігора Терещенко, ймовірно їх відвезли до Шевченківського відділення поліції", – повідомляють у партії.

Як інформує "Громадське", правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників "Руху нових сил" на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

Навколо перебуває близько 200 поліцейських та нацгвардійців.

За словами представника "Руху нових сил" Володимира Гавриша, 6 березня вони подали заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 19 березня.

У суботу близько 18-ї їхній автомобіль виїхав для встановлення сцени, однак його заблокували правоохоронці.

"Вони кажуть про те, що надійшов дзвінок, і в машині знаходиться щось небезпечне. Ми запропонували перевірити її в нашій присутності, але нам доступ не дали. Попри те, що там наше майно", – сказав Гавриш.

Представники поліції зазначили, що мають право блокувати автівку, адже отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

"Ми отримали дзвінок з повідомленням про те, що в машині містяться небезпечні предмети. Маємо перевірити. Триває перевірка", – зазначив поліцейський.

Нагадаємо, адвокат Саакашвілі Роман Чорнолуцький заявляє, що екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі "найближчим часом" повернеться в Україну.

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17 03 2018 23:00
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