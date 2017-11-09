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Рух "Справедливість" створив Штаб правової допомоги людям, які 10 вересня протестували на КПП "Шегині"

Юристи надаватимуть безкоштовні консультації кожному, хто потребує правової допомоги
Рух "Справедливість" створив Штаб правової допомоги людям, які 10 вересня протестували проти незаконних дій влади і "тітушок" на КПП "Шегині".
Рух "Справедливість" створив Штаб правової допомоги людям, які 10 вересня протестували на КПП "Шегині"

Телефон Штабу: +38 (067) 469 65 30, електронна адреса: law@spravedlyvist.com.ua.

"Тільки рішучі кроки не дозволять зміцнитися диктатурі в Україні! Ми закликаємо людей, які об’єдналися вчора заради протистояння беззаконню і свавіллю, і сьогодні триматися разом, аби захистити себе! Учора ми разом відстояли брутально порушене владою право Михайла Саакашвілі на повернення в Україну. Сьогодні разом відстоїмо порушені права кожного, хто зазнає утисків від цієї влади!", - повідомив лідер Руху Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, що 10 вересня на КПП Шегині люди, рятуючи своє життя та здоров’я, були змушені самотужки покинути місце ймовірного замінування. Адже людям, на вимогу Валентина Наливайченка та ще кількох політиків, які перебували на кордоні, було відмовлено у допомозі у зв’язку з ситуацією, яку влада сама ж і зрежисувала. Замість евакуації — цинічна брехня!

Покарання перед законом мають понести відповідальні посадові особи, а не люди, які діяли відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України "Про державний кордон України", де чітко прописано, що не є порушенням вимушене перетинання держкордону особами, вчинене в стані крайньої необхідності, а також за інших вимушених обставин.

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11 09 2017 15:28
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