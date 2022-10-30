Рух суден "зерновим коридором" призупинено - СКЦ
Станом на 30 жовтня немає домовленості про рух кораблів морським гуманітарним коридором у рамках зернової угоди. Про це повідомляє у суботу Інтерфакс-Україна із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ).
"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ і обговорюючи наступні кроки… Не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають", - йдеться в повідомленні.
Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації рф про зупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі.
При цьому в СКЦ уточнили, що зараз понад 10 суден, які входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.
"29 жовтня дев'ять суден (п'ять убувають і чотири прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", - додали в СКЦ.
Нагадаємо, напередодні росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті, під час якої було атаковано російські кораблі.
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