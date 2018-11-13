Румун знайшов в купленій шафі майже 100 тисяч євро і повернув гроші колишньому власнику
Через кілька днів після покупки він разом з дружиною знайшов всередині шафи металеву коробку, яка була заповнена купюрами по 500 євро.
"Ми були в шоці. Ми не могли спати всю ніч. Ми подумали: можливо, це пастка. Ми знали, що потрібно повернути гроші туди, звідки вони прийшли", - розповіла його дружина, повідомляє AP.
Чоловік відправився в місто, де купив шафу, і повернув гроші її колишньому власнику. З'ясувалося, що меблі належали батькові людини, який виставив шафу на продаж. Він не підозрював, що всередині є гроші.
Власник подякував чоловіка за знахідку і винагородив родину. Сума винагороди не називається.
Нагадаємо, громадянин Австралії отримав у 100 разів більшу зарплату, ніж мав би. Причина - кома, випадково поставлена не в тому місці.
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