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Румунія модернізує митні пункти пропуску на кордоні з Україною

Зокрема, пункти оснастять стаціонарними і мобільними сканерами
Румунія модернізує митні пункти на кордонах з сусідніми Молдовою, Україною та Сербією.
Румунія модернізує митні пункти пропуску на кордоні з Україною Фото: zakarpattya.net.ua

Про це повідомляє Radio Rumania, посилаючись на міністра державних фінансів Еуджен Теодорович.

За словами міністра на пунктах поставлять стаціонарні та мобільні сканери. Таким чином відбуватиметься перевірка всіх вантажів, які в'їжджатимуть у країну.

Рішення ухвалили, аби зменшити кількість контрабанди та збитків державному бюджету.

Теодорович також зазначив, що буде підписано низку урядових угод, на підставі яких ці закупівлі здійснюватимуться до кінця року. Румунський міністр повідомив, що влада в Бухаресті вже веде переговори з основними виробниками в галузі з Китаю, США та Швейцарії для придбання цього обладнання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дав доручення Державній аудиторській службі, Державній фіскальній службі, Держгеокадастру провести ретельні перевірки всіх лісгоспів України для припинення контрабанди.

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22 07 2018 21:53
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