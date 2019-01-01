Румунія на півроку очолила Євросоюз

Румунія розпочала головування у Раді ЄС на тлі сумнівів у її готовності до цього

Головування у Раді ЄС 1 січня 2019 року офіційно перейшло від Австрії до Румунії і триватиме до 30 червня.

"З новим роком! Ми готові розпочати наше перше головування у Раді Європейського Союзу. У 2019 році ми працюватимемо заради сильнішої, більш об'єднаної, більш згуртованої і демократичної Європи" - йдеться у Twitter румунського головування.

Як повідомляється на офіційному сайті головування Румунії у Раді ЄС, символічна церемонія передачі головуванння від Австрії до Румунії відбулася 21 грудня.

Головування Румунії проходитиме під гаслом "Згуртованість, спільна європейська цінність".

"Дуже важливо, щоб ми перейшли від захищеної Європи - девізу австрійського президентства - до Європи, в якій згуртованість розглядається як спільна цінність. Ми також потребуємо захисту, але нам також потрібний більш високий рівень згуртованості, зближення в розвитку регіонів або східних і західних, південних і північних країн, старих і нових держав-членів ЄС" - заявила премёєр Румунії Віоріка Денчіле.

МЗС Румунії окреслило основні пріоритети головування, які відображають потребу у згуртованості: (1) Європа зближення: зростання, згуртованість, конкурентоспроможність, зв'язок; 2) безпечніша Європа; (3) Європа як сильний глобальний суб'єкт; (4) Європа спільних цінностей.

Слід зазначити, що на головування Румунії припадають знакові події у житті Європейського союзу: вихід Британії з ЄС, переговори про мабутній бюджет спільноти, вибори до Європарламенту.