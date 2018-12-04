Румунія не блокуватиме діалог Україна-НАТО попри суперечку щодо мови освіти
Про це заявив держсекретар МЗС Румінуї Дануц Себастіан Некулаеску у виступі на Київському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".
Некулаеску заявив про підтримку реформ в Україні та про необхідність підтримувати ці реформи у всіх можливих форматах.
"Зокрема, що стосується питання прав меншин – це також частина необхідних змін", - заявив він.
Те, що румунська меншина в Україні та український уряд ще не дійшли згоди щодо мови меншин, на його думку, не є підставою блокувати розвиток відносин України з міжнародними структурами.
"Румунія готова продовжувати дискусії в усіх форматах – в НАТО, в ЄС та на двосторонньому форматі", - пояснив держсекретар.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.
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