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Румунія не блокуватиме діалог Україна-НАТО попри суперечку щодо мови освіти

"Румунія готова продовжувати дискусії в усіх форматах – в НАТО, в ЄС та на двосторонньому форматі"
Уряд Румунії вважає за необхідне продовження діалогу з Україною у багатосторонньому форматі, зокрема в НАТО, попри невирішену суперечку щодо ст.7 закону "Про освіту.
Румунія не блокуватиме діалог Україна-НАТО попри суперечку щодо мови освіти Фото: zn.ua

Про це заявив держсекретар МЗС Румінуї Дануц Себастіан Некулаеску у виступі на Київському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

Некулаеску заявив про підтримку реформ в Україні та про необхідність підтримувати ці реформи у всіх можливих форматах.

"Зокрема, що стосується питання прав меншин – це також частина необхідних змін", - заявив він.

Те, що румунська меншина в Україні та український уряд ще не дійшли згоди щодо мови меншин, на його думку, не є підставою блокувати розвиток відносин України з міжнародними структурами.

"Румунія готова продовжувати дискусії в усіх форматах – в НАТО, в ЄС та на двосторонньому форматі", - пояснив держсекретар.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.

 

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12 04 2018 15:56
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