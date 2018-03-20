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Румунія не визнала результати виборів президента РФ в Криму

У посольстві також нагадали, що Румунія не визнає незаконною анексію Криму і міста Севастополь
Румунія не визнає проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму
Румунія не визнала результати виборів президента РФ в Криму Фото: з відкритих джерел

Про це LB.ua повідомили в прес-службі посольства Румунії в Україні.

"Румунія ... не визнає проведення виборів на цій території, чим розділяє свою позицію на рівні Європейського Союзу та його держав-членів", - йдеться в повідомленні.

У посольстві також нагадали, що Румунія не визнає незаконною анексію Криму і міста Севастополь Російською Федерацією і підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.

18 березня в Росії пройшли вибори президента. За підсумками підрахунку даних 99,5% протоколів дільничних виборчкомів, Володимир Путін набрав 76,65% голосів.

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20 03 2018 22:58
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