Румунія обмежує рух у пункті пропуску "Солотвино-Сіґету Мармацієй"
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мості через Тису буде обмежено рух пішоходів і транспортних засобів з 22.00 до 05.00, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.
Румунська сторона планує завершити ремонтні роботи до 30 листопада 2017 року.
"Рекомендуємо громадянам України та іноземцям уважно стежити за офіційними повідомленнями МЗС та АДПСУ під час планування подорожей через пункт пропуску "Солотвино-Сіґету Мармацієй" на українсько-румунському державному кордоні", - йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.
Нагадаємо, що прикордонний пункт пропуску між Польщею та Україною Рава-Руська-Гребенне отримає додаткову інфраструктуру, що дозволить проведення там пішого і велосипедного контролю.
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