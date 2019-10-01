Румунія офіційно прийняла головування в ЄС
"Єдність і згуртованість - саме цим шляхом ми пропонуємо йти протягом наступних шести місяців. Під час головування нашої країни в ЄС на порядку денному стоять такі важливі питання, як переговори з розроблення та затвердження програми довгострокового фінансування після 2020 року і вибори в Європейський парламент. На цьому тлі ми зобов'язані довести, що тільки через єдність і консенсус зможемо відкрити нову сторінку в історії нашого спільного європейського проекту", - заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє "Укрінформ".
Він звернув особливу увагу на те, що тільки будучи єдиними і згуртованими можна підвищити роль Європи як глобального політичного актора.
Йоханніс висловив сподівання на те, що саміт глав держав і урядів ЄС, який пройде 9 травня в місті Сібіу, стане важливим етапом у зміцненні єдності всіх членів Європейського Союзу.
Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, у свою чергу, заявив, що "Румунія і Європа мають разом рухатися вперед, а Румунія має стати членом Шенгенського безвізового простору".
Юнкер особливо наголосив при цьому, що ЄС не йде на компроміси, коли йдеться про правову державу і боротьбу з корупцією.
Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле в своєму виступі висловила переконаність, що головування в ЄС буде успішним і плідним, сприятиме зміцненню єдності членів ЄС.
На офіційній церемонії початку головування Румунії в ЄС виступили також керівники румунського парламенту, голова Європейської ради Дональд Туск (виступ був румунською мовою) і глава Європейського парламенту Антоніо Таяні.
Нагадаємо, що головування у Раді ЄС 1 січня 2019 року офіційно перейшло від Австрії до Румунії і триватиме до 30 червня.
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