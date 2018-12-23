Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Румунія посилила заходи безпеки навколо різдвяних ярмарків

У центрі румунської столиці цілодобово чергують співробітники антитерористичного управління Румунії
Влада Румунії вживає посилених заходів безпеки навколо різдвяних ярмарків, де у святкові дні очікується велике скупчення людей.
Румунія посилила заходи безпеки навколо різдвяних ярмарків Фото: zn.ua

"Територія довкола різдвяного ярмарку на площі Конституції у центрі Бухареста недоступна для автомобілів, а всі припарковані поблизу площі автомобілі ретельно перевіряються фахівцями-піротехніками", - повідомляє "Укрінформ".

Крім цього, прилеглі до площі Конституції вулиці на час свят закриті для руху автотранспорту. Також у центрі румунської столиці цілодобово чергують співробітники антитерористичного управління Румунії.

Аналогічні заходи безпеки вживаються у всіх великих містах країни. Згідно зі статистичними даними, у святкові дні через площу Конституції в центрі Бухареста проходять сотні тисяч громадян з усієї Румунії.

Заходи безпеки вжито після трагічного інциденту на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2018 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.