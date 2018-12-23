Румунія посилила заходи безпеки навколо різдвяних ярмарків
"Територія довкола різдвяного ярмарку на площі Конституції у центрі Бухареста недоступна для автомобілів, а всі припарковані поблизу площі автомобілі ретельно перевіряються фахівцями-піротехніками", - повідомляє "Укрінформ".
Крім цього, прилеглі до площі Конституції вулиці на час свят закриті для руху автотранспорту. Також у центрі румунської столиці цілодобово чергують співробітники антитерористичного управління Румунії.
Аналогічні заходи безпеки вживаються у всіх великих містах країни. Згідно зі статистичними даними, у святкові дні через площу Конституції в центрі Бухареста проходять сотні тисяч громадян з усієї Румунії.
Заходи безпеки вжито після трагічного інциденту на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".
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