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Румунія викликала посла Угорщини після скандального інциденту в Будапешті

Інцидент із закриттям герба на будівлі посольства відбувся у ніч з 12 на 13 січня
МЗС Румунії викликало угорського посла після того, як члени угорського угруповання "Молодіжний рух 64 комітатів" закрили герб на будівлі посольства Румунії в Будапешті прапором секеїв.
Румунія викликала посла Угорщини після скандального інциденту в Будапешті Фото: zn.ua

Про це повідомляє Euractiv.

Міністерство закордонних справ Румунії стурбоване провокацією "Молодіжного руху 64 комітатів" і засуджує випадки таких інцидентів, спрямованих, за його словами, на приниження національних символів.

"Ми розуміємо право народів країн ЄС висловлювати свої погляди, але в той же час ми будемо просити вжити заходів безпеки, які відповідають положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961, щоб діяльність посольства жодним чином не була порушена", - заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

Інцидент із закриттям герба на будівлі посольства відбувся у ніч з 12 на 13 січня. Румунське МЗС вважає, що такі дії є "абсолютно неприйнятними і суперечать духу і положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

У той же час міністерство закордонних справ Румунії звернулося до влади Угорщини з проханням забезпечити недоторканність румунських місій і їх співробітників.

Угорський ультраправий "Молодіжний рух 64 комітатів" виступає за об'єднання всіх етнічних угорців і перегляд Тріанонського мирного договору (1920), згідно з яким Угорщина позбулася частини територій.

Нагадаємо, минулого тижня між Угорщиною та Румунією розгорівся дипломатичний скандал через гостре висловлювання румунського прем’єра Міхая Тудосе про "повішання нацменшин".

Секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національна меншина на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

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