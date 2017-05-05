Румунія заявила про можливе блокування Brexit

Країна виступила на захист своїх громадян. які проживають у Великобританії

Румунія залишає за собою право блокувати процедуру виходу Великобританії з ЄС, якщо влада Сполученого Королівства не надасть гарантій дотримання прав румунських громадян, які там проживають.

Про це заявила міністр у європейських справах румунського уряду Ганна Бірхал, повідомляє Укрінформ.

"Захист прав та інтересів румунських громадян, що проживають у Великобританії, має для нас дуже велике значення. Це одна з основних перешкод для Brexit, поряд з врегулюванням фінансових суперечок. Питання перебування румунів в Сполученому Королівстві має бути вирішене на довгостроковій основі та на принципах взаємної вигоди", - підкреслила міністр.

За її словами, близько 220 тисяч громадян Румунії, які легально перебувають у Великобританії, повинні отримати гарантії дотримання своїх прав.

На думку експертів, Румунія буде відігравати одну з ключових ролей у майбутніх переговорах щодо виходу Великобританії з ЄС, оскільки країна головуватиме в ЄС у першій половині 2019 року, коли, за попередніми даними, планується завершити процедуру Brexit.