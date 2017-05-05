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Румунія заявила про можливе блокування Brexit

Країна виступила на захист своїх громадян. які проживають у Великобританії
Румунія залишає за собою право блокувати процедуру виходу Великобританії з ЄС, якщо влада Сполученого Королівства не надасть гарантій дотримання прав румунських громадян, які там проживають.
Румунія заявила про можливе блокування Brexit

Про це заявила міністр у європейських справах румунського уряду Ганна Бірхал, повідомляє Укрінформ.

"Захист прав та інтересів румунських громадян, що проживають у Великобританії, має для нас дуже велике значення. Це одна з основних перешкод для Brexit, поряд з врегулюванням фінансових суперечок. Питання перебування румунів в Сполученому Королівстві має бути вирішене на довгостроковій основі та на принципах взаємної вигоди", - підкреслила міністр.

За її словами, близько 220 тисяч громадян Румунії, які легально перебувають у Великобританії, повинні отримати гарантії дотримання своїх прав.

На думку експертів, Румунія буде відігравати одну з ключових ролей у майбутніх переговорах щодо виходу Великобританії з ЄС, оскільки країна головуватиме в ЄС у першій половині 2019 року, коли, за попередніми даними, планується завершити процедуру Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

 

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