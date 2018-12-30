Румунські профспілки погрожують масштабними протестами на початку 2019 року

Кількома днями раніше уряд країни на своєму останньому в 2018 році засіданні прийняв термінову постанову

Об'єднання румунських профспілок "Картель Альфа" звинувачує уряд у дискримінаційному ставленні до громадян і обіцяє на початку 2019 року провести масштабні акції протесту.

"Уряд за повної відсутності соціального діалогу та консультацій із профспілками, нехтуючи законодавством і думкою пересічних громадян, несе пряму відповідальність за подальше зростання напруженості в суспільстві. Частина членів профспілкового об'єднання «Картель Альфа» вже почала консультації з питання проведення на початку 2019 року масштабних антиурядових акцій протесту через невдоволення громадян", - повідомляє "Укрінформ".

Підкреслюється також, що прийнята напередодні Різдва і Нового року урядова постанова про автоматичне підвищення зарплат чиновникам при збільшенні мінімальної заробітної плати є ні що інше, як дискримінація щодо іншої частини працюючого населення Румунії.

Кількома днями раніше уряд країни на своєму останньому в 2018 році засіданні прийняв термінову постанову, згідно з якою при збільшенні мінімальної заробітної плати автоматично збільшується зарплата всіх держчиновників. Постанова не стосується всіх інших працюючих у Румунії громадян.

Додамо, що влада Румунії вживає посилених заходів безпеки навколо різдвяних ярмарків, де у святкові дні очікується велике скупчення людей.