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Румунський уряд очолила екс-депутат Європарламенту

Прем'єр-міністром Румунії вперше в історії країни стала жінка - Віорика Денчіле
У Румунії прем'єр-міністром у понеділок, 29 січня, стала Віорика Денчиле. Відповідне рішення прийняв румунський парламент.
Румунський уряд очолила екс-депутат Європарламенту Віоріка Денчіле

Про це повідомляє Romania.tv.

Так, за програму уряду Денчіле проголосували 282 депутати, "проти" проголосували 136. Отже, уперше в історії Румунії жінка очолила уряд.

Зазначимо, що 54-річна Денчіле є депутатом Європейського парламенту, обіймає посаду заступника голови комітету з питань сільського господарства і розвитку села.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганниса підписав указ про призначення прем'єр-міністром країни Віорики Денчіле.

Віоріка Денчіле - член Соціал-демократичної партії з 1996 року. Випускниця Плоештського державного університету. Спеціаліст у галузі геологорозвідки і видобутку корисних копалин. З 2009 року - депутат Європарламенту і член комісії Європарламенту з сільського господарства і розвитку села.

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