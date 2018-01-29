Румунський уряд очолила екс-депутат Європарламенту
Про це повідомляє Romania.tv.
Так, за програму уряду Денчіле проголосували 282 депутати, "проти" проголосували 136. Отже, уперше в історії Румунії жінка очолила уряд.
Зазначимо, що 54-річна Денчіле є депутатом Європейського парламенту, обіймає посаду заступника голови комітету з питань сільського господарства і розвитку села.
Раніше президент Румунії Клаус Йоганниса підписав указ про призначення прем'єр-міністром країни Віорики Денчіле.
Віоріка Денчіле - член Соціал-демократичної партії з 1996 року. Випускниця Плоештського державного університету. Спеціаліст у галузі геологорозвідки і видобутку корисних копалин. З 2009 року - депутат Європарламенту і член комісії Європарламенту з сільського господарства і розвитку села.
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