Румуни на мітингах вимагають відставки керівництва парламенту
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми вийшли на протести, щоб вимагати дотримання принципу незалежності правосуддя і поділу влади в державі", – заявив один із протестуючих.
Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" (Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів), "Геть Терічану!" (Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).
Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.
Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав ініціативу міністра юстиції підривом основ правової держави і незалежності правосуддя.
Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".
Нагадаємо, парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Соріна Гріндяну.
Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.
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