Румуни на мітингах вимагають відставки керівництва парламенту

Багатотисячні акції протесту почалися в неділю ввечері у багатьох містах Румунії: протестувальники виступають проти змін у сфері правосуддя, вимагаючи відставки керівництва парламенту країни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми вийшли на протести, щоб вимагати дотримання принципу незалежності правосуддя і поділу влади в державі", – заявив один із протестуючих.

Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" (Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів), "Геть Терічану!" (Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).

Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.

Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав ініціативу міністра юстиції підривом основ правової держави і незалежності правосуддя.

Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".

Нагадаємо, парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Соріна Гріндяну.

Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.