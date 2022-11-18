"Русский мир", ракова пухлина, що загрожує усій Європі, - прем'єр-міністр Польщі
Під час пресконференції в Гданську, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість через нарощування росією військ у західному сусідстві з білоруссю, передає Polish Press Agency. За його словами, окупанти можуть спробувати відкрити новий фронт у війні проти України.
"Всі в Європі й весь вільний світ стурбовані тим, чи не має наміру кремль напасти на Україну з північного заходу, відкрити новий фронт. Розірвати лінії комунікації, які йдуть з Польщі, Словаччини, Румунії на схід, лінії гуманітарних поставок, лінії поставок зброї, щоб Україна могла себе захистити", - сказав він.
Як відзначив пан Моравецький, лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.
Прем'єр-міністр Польщі додав, що "русский мир", є раковою пухлиною, яка загрожує не лише більшості російського суспільства, а й усій Європі.
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