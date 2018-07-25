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Руйнування дамби у Лаосі: 19 загиблих, сотні людей зникли безвісти

Точна причина прориву дамби невідома
У Лаосі внаслідок прориву дамби ГЕС, яка призвела до масштабної повені на півдні країни, загинули 19 людей, сотні зникли безвісти.
Руйнування дамби у Лаосі: 19 загиблих, сотні людей зникли безвісти Фото: Reuters

Майже три тисячі людей вдалося врятувати, стільки ж потребують допомоги рятувальників,  повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ

Дамба обвалилася в провінції Аттаепу 23 липня, за попередніми даними, до цього могли призвести сильні дощі.


Фото: EPA/UPG

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу.

 

 

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