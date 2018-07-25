CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лаосі внаслідок прориву дамби ГЕС, яка призвела до масштабної повені на півдні країни, загинули 19 людей, сотні зникли безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Руйнування дамби у Лаосі: 19 загиблих, сотні людей зникли безвісти
Точна причина прориву дамби невідома
Фото: Reuters
Майже три тисячі людей вдалося врятувати, стільки ж потребують допомоги рятувальників, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ
Дамба обвалилася в провінції Аттаепу 23 липня, за попередніми даними, до цього могли призвести сильні дощі.
Фото: EPA/UPG
Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу.
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