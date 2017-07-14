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Рябікін залишиться гендиректором Борисполя

Гройсман прийняв рішення про відновлення переговорів з Ryanair
Павло Рябікін залишиться на посаді генерального директора аеропорту Бориспіль.
Рябікін залишиться гендиректором Борисполя Павло Рябікін

"У зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Гройсман прийняв рішення про відновлення переговорів з Ryanair, питання звільнення Рябікіна зараз не стоїть", - повідомив міністр міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує "ЦТС".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання на звільнення генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Після цього, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.

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14 07 2017 13:22
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