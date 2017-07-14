БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПавло Рябікін залишиться на посаді генерального директора аеропорту Бориспіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рябікін залишиться гендиректором Борисполя
Гройсман прийняв рішення про відновлення переговорів з Ryanair
Павло Рябікін
"У зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Гройсман прийняв рішення про відновлення переговорів з Ryanair, питання звільнення Рябікіна зараз не стоїть", - повідомив міністр міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує "ЦТС".
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання на звільнення генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.
Після цього, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2017 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат