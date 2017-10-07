НОВИНИІрландська авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та чинним директором Павлом Рябікіним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair офіційно йде з України
Авіакомпанія не домовилася з "Борисполем"
Фото: flugzeuge.de
"Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним", - пояснили у Ryanair, інформує ВВС.
Про те, що компанія покидає Україну знову повідомив Володимир Омелян на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Ryanair можуть оголосити скасування польотів в Україну.
За його словами, керівництво аеропорту затягувало переговори з авіаперевізником.
Ірландська лоу-кост-авіакомпанія вже призупинила продаж квитків у всіх напрямках з Києва та Львова.
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10 07 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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