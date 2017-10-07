Ryanair офіційно йде з України

Авіакомпанія не домовилася з "Борисполем"

Ірландська авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та чинним директором Павлом Рябікіним.

"Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним", - пояснили у Ryanair, інформує ВВС.

Про те, що компанія покидає Україну знову повідомив Володимир Омелян на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Ryanair можуть оголосити скасування польотів в Україну.

За його словами, керівництво аеропорту затягувало переговори з авіаперевізником.