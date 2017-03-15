Ryanair пообіцяв рейси до Італії та Іспанії зі Львова

Сьогодні стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова

З наступного літа компанія-авіаперевізник Ryanair планує відкрити зі Львова рейси до Італії та Іспанії.

Про це сьогодні, 15 березня, під час прес-конференції повідомив комерційний директор компанії Девід О’Брайан, передає видання Львівський портал.

Він також зазначив, що анонсовані раніше рейси Львів-Лондон можуть бути запущені ні з 29 жовтня, а вже у вересні.

"Ми обрали саме такі напрямки зі Львова, тому що завжди зважаємо на всі сторони. І Львів, і обрані нами міста авіасполучення є зацікавленими літати саме у цих напрямках", – пояснив Девід О’Брайан.

Водночас директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська зазначила, що і цього року аеропорт працюватиме з компанією над збільшенням напрямків.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова.

Зі Львова ірландський лоукостер запустить рейси в Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Ейндховен та Меммінгем.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.