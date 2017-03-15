Ryanair пообіцяв рейси до Італії та Іспанії зі Львова
Про це сьогодні, 15 березня, під час прес-конференції повідомив комерційний директор компанії Девід О’Брайан, передає видання Львівський портал.
Він також зазначив, що анонсовані раніше рейси Львів-Лондон можуть бути запущені ні з 29 жовтня, а вже у вересні.
"Ми обрали саме такі напрямки зі Львова, тому що завжди зважаємо на всі сторони. І Львів, і обрані нами міста авіасполучення є зацікавленими літати саме у цих напрямках", – пояснив Девід О’Брайан.
Водночас директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська зазначила, що і цього року аеропорт працюватиме з компанією над збільшенням напрямків.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова.
Зі Львова ірландський лоукостер запустить рейси в Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Ейндховен та Меммінгем.
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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