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Ryanair пообіцяв рейси до Італії та Іспанії зі Львова

Сьогодні стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова
З наступного літа компанія-авіаперевізник Ryanair планує відкрити зі Львова рейси до Італії та Іспанії.
Ryanair пообіцяв рейси до Італії та Іспанії зі Львова Фото: flugzeuge.de

Про це сьогодні, 15 березня, під час прес-конференції повідомив комерційний директор компанії Девід О’Брайан, передає видання Львівський портал.

Він також зазначив, що анонсовані раніше рейси Львів-Лондон можуть бути запущені ні з 29 жовтня, а вже у вересні.

"Ми обрали саме такі напрямки зі Львова, тому що завжди зважаємо на всі сторони. І Львів, і обрані нами міста авіасполучення  є зацікавленими літати саме у цих напрямках", – пояснив Девід О’Брайан.

Водночас директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська зазначила, що і цього року аеропорт працюватиме з компанією над збільшенням напрямків.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова.

Зі Львова ірландський лоукостер запустить рейси в Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Ейндховен та Меммінгем.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".

 

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15 03 2017 22:38
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