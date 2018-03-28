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Ryanair працевлаштує 250 українців

Гендиректор компанії називає українських фахівців компетентними
Авіакомпанія Ryanair має намір створити в Україні свій дата-центр для зберігання і обробки даних, де будуть працювати українські IT-фахівці.
Ryanair працевлаштує 250 українців Фото: GETTY IMAGES

За словами гендиректора лоукостера Майкла О'Лірі, в авіакомпанії є велика потреба в зберіганні та обробці даних, яких з кожним днем ​​стає все більше, тому компанії потрібні компетентні ресурси для цього, передає ЦТС.

Як розповів О'Лірі, досвід співпраці з українцями в цій сфері компанія вже має в Польщі, де у Вроцлаві з 250 працівників понад 50% - IT-фахівці з України.

"З досвіду роботи свого дата-центру в польському Вроцлаві, ми знаємо, що в українців є така компетенція. Ми вважаємо, що було б набагато ефективніше створити ще один дата-центр нашої компанії в Україні, і тут працевлаштувати ще 250 українських фахівців. У вас дійсно дуже компетентні кадри. Ми вже працюємо над цим", - сказав він.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.

 

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28 03 2018 19:18
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