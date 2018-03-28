Ryanair працевлаштує 250 українців
За словами гендиректора лоукостера Майкла О'Лірі, в авіакомпанії є велика потреба в зберіганні та обробці даних, яких з кожним днем стає все більше, тому компанії потрібні компетентні ресурси для цього, передає ЦТС.
Як розповів О'Лірі, досвід співпраці з українцями в цій сфері компанія вже має в Польщі, де у Вроцлаві з 250 працівників понад 50% - IT-фахівці з України.
"З досвіду роботи свого дата-центру в польському Вроцлаві, ми знаємо, що в українців є така компетенція. Ми вважаємо, що було б набагато ефективніше створити ще один дата-центр нашої компанії в Україні, і тут працевлаштувати ще 250 українських фахівців. У вас дійсно дуже компетентні кадри. Ми вже працюємо над цим", - сказав він.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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