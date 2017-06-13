Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ryanair просить пасажирів прибувати в аеропорт на три години раніше

Введення ретельного контролю пов'язане з ростом терористичної загрози
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair радить своїм пасажирам раніше прибувати в аеропорт, так як збільшилася тривалість перевірки документів.
Ryanair просить пасажирів прибувати в аеропорт на три години раніше Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

"Через більш ретельну перевірку документів, що засвідчують особу, будь ласка, розраховуйте на затримку на пунктах контролю в аеропортах по всій Європі. Радимо нашим клієнтам прибувати в аеропорт, принаймні, за три години до запланованого часу вильоту, щоб до в'їзних воріт до літаку прийти, принаймні, за тридцять хвилин до вильоту", - йдеться в повідомленні Ryanair, інформує delo.ua.

Про те, що попередження Ryanair не слід недооцінювати, вже переконалися близько 30 пасажирів, яких в квітні не пустили на борт трьох літаків, що летять на Британські острови. Їх подорож закінчилася в аеропорту Гданська.

Причиною було продовження паспортного контролю. Хоча багато пасажирів звинувачують в ситуації, що склалася аеропорт.

Нагадаємо, Ryanair скасував обов'язкову візову перевірку для українців, які подорожуватимуть в межах Шенгенської зони.

Зазначимо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 12:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.