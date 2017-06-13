Ryanair просить пасажирів прибувати в аеропорт на три години раніше

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair радить своїм пасажирам раніше прибувати в аеропорт, так як збільшилася тривалість перевірки документів.

"Через більш ретельну перевірку документів, що засвідчують особу, будь ласка, розраховуйте на затримку на пунктах контролю в аеропортах по всій Європі. Радимо нашим клієнтам прибувати в аеропорт, принаймні, за три години до запланованого часу вильоту, щоб до в'їзних воріт до літаку прийти, принаймні, за тридцять хвилин до вильоту", - йдеться в повідомленні Ryanair, інформує delo.ua.

Про те, що попередження Ryanair не слід недооцінювати, вже переконалися близько 30 пасажирів, яких в квітні не пустили на борт трьох літаків, що летять на Британські острови. Їх подорож закінчилася в аеропорту Гданська.

Причиною було продовження паспортного контролю. Хоча багато пасажирів звинувачують в ситуації, що склалася аеропорт.

Нагадаємо, Ryanair скасував обов'язкову візову перевірку для українців, які подорожуватимуть в межах Шенгенської зони.

Зазначимо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.