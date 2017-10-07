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Ryanair призупинив продаж квитків в Україну

Продаж квитків припинено після після прес-конференції гендиректора "Борисполя"
Ірландська лоу-кост-авіакомпанія Ryanair сьогодні, 10 липня, призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.
Ryanair призупинив продаж квитків в Україну Фото: flugzeuge.de

Продаж квитків припинено після після прес-конференції генерального директора Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна, на якій він розповів про те, за якими пунктами аеропорт не може домовитися з лоукостером.

Про те, що наразі неможливо придбати квитки, свідчать дані системи бронювання авіакомпанії, інформує Liga.net. Сайт авіакомпанії на цей момент недоступний.

Нагадаємо, що серед вимог, які аеропорту "Бориспіль" висунув лоукостер Ryanair, названо безкоштовну аеронавігація, безкоштовні стійки реєстрації, безкоштовні стоянки для таксі та безкоштовні площі для реклами.

У свою чергу міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що лоукостер Ryanair сьогодні може оголосити про те, що скасує польоти в Україну.

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10 07 2017 17:16
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