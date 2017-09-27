Ryanair скасує ще 34 рейси

Пасажири скасованих рейсів вже мали отримати повідомлення про скасування рейсу

Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року)

Це дозволить авіакомпанії уникнути подальших незапланованих скасувань рейсів і виправити ситуацію з відпустками пілотів, інформує lowcostavia.

Серед скасованих рейсів є дешеві внутрішні рейси по Польщі (Варшава – Гданськ та Варшава – Вроцлав), квитки на які продавали за 21 злотий, а під час акцій навіть за 9 злотих.

Також Ryanair скасує такі рейси як Катовіце – Гамбург, Краків – Трапані, Варшава – Салоніки, Гданськ – Ньюкасл, Щецін – Едінбург.

Пасажири скасованих рейсів вже мали отримати повідомлення про скасування рейсу.