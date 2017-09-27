Ryanair скасує ще 34 рейси
Це дозволить авіакомпанії уникнути подальших незапланованих скасувань рейсів і виправити ситуацію з відпустками пілотів, інформує lowcostavia.
Серед скасованих рейсів є дешеві внутрішні рейси по Польщі (Варшава – Гданськ та Варшава – Вроцлав), квитки на які продавали за 21 злотий, а під час акцій навіть за 9 злотих.
Також Ryanair скасує такі рейси як Катовіце – Гамбург, Краків – Трапані, Варшава – Салоніки, Гданськ – Ньюкасл, Щецін – Едінбург.
Пасажири скасованих рейсів вже мали отримати повідомлення про скасування рейсу.
Нагадаємо, що Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.
Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.
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