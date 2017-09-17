CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІрландський лоукостер Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair скасувала десятки рейсів заради відпусток пілотів
За словами компанії, скасування 2% рейсів також збільшить пунктуальність, яка впала нижче 80% в перші два тижні вересня, коли в компанії були протести
Фото: flugzeuge.de
У Ryanair вважають, що така міра сприяє підняттю пунктуальності рейсів до 90% перед зимовим піковим сезоном, який почнеться на початку листопада, повідомляє The Guardian.
Пасажирам, які постраждають від дій компанії, Ryanair пропонує повернути гроші за квиток, або ж обміняти його з вильотом в інший день, або вибрати інший маршрут.
Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.
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17 09 2017 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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