Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ryanair скасувала десятки рейсів заради відпусток пілотів

За словами компанії, скасування 2% рейсів також збільшить пунктуальність, яка впала нижче 80% в перші два тижні вересня, коли в компанії були протести
Ірландський лоукостер Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.
Ryanair скасувала десятки рейсів заради відпусток пілотів Фото: flugzeuge.de

У Ryanair вважають, що така міра сприяє підняттю пунктуальності рейсів до 90% перед зимовим піковим сезоном, який почнеться на початку листопада, повідомляє The Guardian.

Пасажирам, які постраждають від дій компанії, Ryanair пропонує повернути гроші за квиток, або ж обміняти його з вильотом в інший день, або вибрати інший маршрут.

Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 09 2017 15:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.