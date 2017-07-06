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Ryanair скасував обов'язкову візову перевірку для українців у межах Шенгенської зони

Зміни в проходженні візового контролю не пов'язані з введенням безвізового режиму
Один з найбільших лоукостерів Європи Ryanair скасував обов'язкову візову перевірку для українців, які подорожуватимуть в межах Шенгенської зони.
Ryanair скасував обов Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

В авіакомпанії інформацію підтвердили. Також там зазначили, що візову перевірку скасували й для тих громадян держав, чиї країни не входять в Європейську економічну зону. Але такий "бонус" актуальний лише для тих, хто подорожує у межах Шенгенської зони, повідомляє Avianews.com.

У Ryanair підкреслили, що зміни в проходженні візового контролю не пов'язані з введенням безвізового режиму для громадян України. Мовляв, скасувати візовий контроль для українців планували давно.

Зазначимо, раніше громадяни держав, що не є членами Європейської економічної зони, не мали змоги користуватися мобільними посадковими талонами Ryanair і повинні були проходити обов'язкову візову перевірку з роздрукованими талонами. Подорожуючим навіть могли відмовити у посадці на рейс, якщо така процедура не була пройдена.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

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07 06 2017 17:16
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