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Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва і п'ять зі Львова

У компанії планують за перший рік роботи на території України перевезти 1 млн українців
Ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва і п Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

"Авіакомпанія відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро", - йдеться у дописі на офіційній сторінці Президента України Петра Порошенка у Facebook.

Відтак у компанії планують за перший рік роботи на території України перевезти 1 млн українців.

"Перші польоти літаків компанії очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру", - зазначив гарант.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі прибув до аеропорту Бориспіль.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.

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23 03 2018 11:28
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