Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва і п'ять зі Львова
"Авіакомпанія відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро", - йдеться у дописі на офіційній сторінці Президента України Петра Порошенка у Facebook.
Відтак у компанії планують за перший рік роботи на території України перевезти 1 млн українців.
"Перші польоти літаків компанії очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру", - зазначив гарант.
Нагадаємо, у четвер, 22 березня, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі прибув до аеропорту Бориспіль.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.
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