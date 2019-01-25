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Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини

Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень
Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.
Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга, інформує УНІАН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

Також у прес-службі повідомили, що у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.

"Пропозиція скінчиться опівночі в суботу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

 

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25 01 2019 18:57
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