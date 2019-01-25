CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини
Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга, інформує УНІАН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.
Також у прес-службі повідомили, що у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.
"Пропозиція скінчиться опівночі в суботу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.
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