Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини

Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.

Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга, інформує УНІАН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

Також у прес-службі повідомили, що у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.

"Пропозиція скінчиться опівночі в суботу", - йдеться у повідомленні.