Ryanair відкриє нові рейси з України, - Порошенко

Авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси з України, вартість квитків - від п'яти євро.

Про це йшлося під час зустрічі президента Петра Порошенка з комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайеном, повідомляється на сторінках у Twitter Порошенка та його прес-секретаря Святослава Цеголка.

"Міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав мені, що квиток можна купити за 5 євро, я зайшов перевірити на сайт - знайшов за 9,99 євро. Це більше, але теж непогано!", - повідомив Порошенко.

Сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

"Наша мета - за три-п'ять років збільшити пасажиропотік до 5 млн пасажирів, що буде еквівалентно присутності в Україні 15 наших літаків і становитиме 1,5 млрд доларів інвестицій. Ми сподіваємося, що наші літаки будуть розміщені на території України і будемо сподіватися, що будемо літати з України саме як зі своєї бази", - заявив О'Брайен.

Він підкреслив, що наразі основною проблемою, що стосується збільшення кількості рейсів авіакомпанії в Україні, є протекціоністська політика на рівні Євросоюзу з боку Німеччини, Франції, Італії та Бельгії, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, як тільки ця перешкода буде подолана, компанія збільшить кількість рейсів в/з України.

"Ryanair дав можливість літати в різні країни світу людям, які раніше не могли собі цього дозволити. Мета компанії – мільйон пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис зі Львова. Отже,за 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що 3 вересня лоукостер Ryanair здійснив перший регулярний рейс до України.