Ryanair відкриває рейс Київ-Берлін і полетить раніше, ніж планувалося
Згідно з інформацією авіакомпанії, перельоти з Борисполя почнуться майже на два місяці раніше, ніж було заявлено раніше, пише ЦТС.
"Це буде перший маршрут Ryanair в/з України, причому операції почнуться на 2 місяці раніше, ніж спочатку планувалося", - йдеться в повідомленні авіаперевізника.
Перший рейс Київ-Берлін анонсований з 2 вересня, але в системі бронювання Ryanair значиться, що квиток можна придбати тільки з 3 вересня.
Рейси виконуватимуться 4 рази в тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Вартість квитка в одну сторону на рейс Київ-Берлін 3 вересня складає 27,53 євро.
Щопонеділка вильоти з Берліна до Києва заплановані на 11:05 з прибуттям до Києва о 14:20; по середах - на 11:45, прибуття о 15:00; по п'ятницях - на 12.00, прибуття о 15:15; по неділях - на 9:25, прибуття о 12:40.
З Києва розклад перельотів наступне: по понеділках - о 14:55, прибуття о 16:10; по середах - о 15:35, прибуття о 16:50; по п'ятницях - о 15:50, прибуття о 17:05; по неділях - о 13:15, прибуття о 14:30.
Таким чином, Берлін стане першим з 11-ти напрямків Ryanair з Києва.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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