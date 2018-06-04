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Ryanair відкриває рейс Київ-Берлін і полетить раніше, ніж планувалося

Квиток на перший рейс можна придбати з 3-го вересня
Ірландський лоукостер Ryanair 6 квітня відкрив продаж квитків на рейс Київ-Берлін (Шенефельд), який спочатку не був включений в список планованих рейсів з України.
Ryanair відкриває рейс Київ-Берлін і полетить раніше, ніж планувалося Фото: EPA

Згідно з інформацією авіакомпанії, перельоти з Борисполя почнуться майже на два місяці раніше, ніж було заявлено раніше, пише ЦТС.

"Це буде перший маршрут Ryanair в/з України, причому операції почнуться на 2 місяці раніше, ніж спочатку планувалося", - йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Перший рейс Київ-Берлін анонсований з 2 вересня, але в системі бронювання Ryanair значиться, що квиток можна придбати тільки з 3 вересня.

Рейси виконуватимуться 4 рази в тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Вартість квитка в одну сторону на рейс Київ-Берлін 3 вересня складає 27,53 євро.

Щопонеділка вильоти з Берліна до Києва заплановані на 11:05 з прибуттям до Києва о 14:20; по середах - на 11:45, прибуття о 15:00; по п'ятницях - на 12.00, прибуття о 15:15; по неділях - на 9:25, прибуття о 12:40.

З Києва розклад перельотів наступне: по понеділках - о 14:55, прибуття о 16:10; по середах - о 15:35, прибуття о 16:50; по п'ятницях - о 15:50, прибуття о 17:05; по неділях - о 13:15, прибуття о 14:30.

Таким чином, Берлін стане першим з 11-ти напрямків Ryanair з Києва.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.

 

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06 04 2018 18:17
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