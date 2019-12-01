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Ryanair відвіз пасажирів в Румунію замість Греції

На грецький курорт мандрівникам запропонували вирушити на автобусі.
Лоукостер Ryanair відвіз пасажирів, які летіли з Лондона до грецького міста Салоніки, в аеропорт міста Тімішоара на заході Румунії.
Ryanair відвіз пасажирів в Румунію замість Греції

Посадка в Салоніках стала неможливою через густий туман. З Тімішоара на грецький курорт мандрівникам запропонували вирушити на автобусі, інформує Центр транспортних стратегій.

Клієнти авіакомпанії без натхнення сприйняли необхідність долати 770 кілометрів автотранспортом і порахували, що лоукостер здорово на них заощадив, адже можна було приземлитися в іншому грецькому місті, куди літає Ryanair, наприклад, в Афінах.

89 осіб відмовилися їхати на автобусі, і в румунському аеропорту, за їхніми словами, сприйняли цей відмова не дуже гостинно - змусили ночувати в приміщенні для отримання багажу і тільки вранці запропонували розташуватися в готелі. Пасажири наполягали на тому, щоб їх доставили в Грецію на літаку.

В результаті уряд Греції відправило літак національної авіакомпанії Aegean Airlines до Румунії, щоб привезти людей в пункт призначення. Міністр повідомлення Греції Крістс Спірціс розкритикував дії Ryanair. Авіакомпанія принесла свої вибачення.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair 28 вересня скасував 190 рейсів через страйки.

 

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12 01 2019 12:39
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