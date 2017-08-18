Ryanair вважає МАУ ворогом лоукостерів

Найбільший європейський лоукостер Ryanair (Ірландія) назвав необґрунтованими судові позови авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з вимогою компенсувати їй втрачений прибуток і визнати незаконним меморандум Мінінфраструктури України з ірландською компанією.

"Ця сміховинна вимога МАУ свідчить про те, що вони не зупиняться ні перед чим, щоб перешкодити українським споживачам і відвідувачам користуватися такими самими недорогими повітряними перевезеннями, які Ryanair надає в 33 інших країнах. Замість того, щоб намагатися конкурувати з Ryanair, МАУ вдається до хибних і необґрунтованих юридичним погроз, щоб підтримати свою високу плату за польоти і неефективну модель", - наводяться в повідомленні компанії слова її комерційного директора Девіда О'Браєна, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ryanair вважає, що МАУ намагається заблокувати прихід недорогих авіакомпаній в Україну.

"І ми зберігаємо надію на те, що Україна якоїсь миті в майбутньому зможе повністю використовувати доступ до найширшої мережі маршрутів і низькі тарифи, які може запропонувати тільки Ryanair", - зазначив він.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.