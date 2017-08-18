Ryanair вважає МАУ ворогом лоукостерів
"Ця сміховинна вимога МАУ свідчить про те, що вони не зупиняться ні перед чим, щоб перешкодити українським споживачам і відвідувачам користуватися такими самими недорогими повітряними перевезеннями, які Ryanair надає в 33 інших країнах. Замість того, щоб намагатися конкурувати з Ryanair, МАУ вдається до хибних і необґрунтованих юридичним погроз, щоб підтримати свою високу плату за польоти і неефективну модель", - наводяться в повідомленні компанії слова її комерційного директора Девіда О'Браєна, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Ryanair вважає, що МАУ намагається заблокувати прихід недорогих авіакомпаній в Україну.
"І ми зберігаємо надію на те, що Україна якоїсь миті в майбутньому зможе повністю використовувати доступ до найширшої мережі маршрутів і низькі тарифи, які може запропонувати тільки Ryanair", - зазначив він.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.
Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".
"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.
Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа