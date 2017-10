Ryanair вводить обмеження на ручну поклажу

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair вводить нову політику провезення ручного та зареєстрованого багажу.

Зміни спрямовані на те, щоб пасажири брали менше ручної поклажі і здавали більше багажу, повідомляє прес-служба авіакомпанії. З 15 січня на всіх рейсах Ryanair два предмета ручної поклажі можна буде взяти в салон тільки пасажирам з пріоритетною посадкою (Priority Boarding, в тому числі Plus, Flexi Plus і Family Plus). Всім іншим доведеться взяти на борт тільки сумку меншого розміру, а велику валізу - залишити на вході в гейт. Його візьмуть на борт безкоштовно.

Передбачається, що обмеження на ручну поклажу дозволить авіакомпанії зменшити черги і поліпшити пунктуальність.

З 6 вересня набула чинності інша зміна правил провезення багажу: вартість провезення зареєстрованого багажу знижена з 35 фунтів / євро до 25 фунтів / євро, а ліміт ваги збільшений з 15 до 20 кг.

Нагадаємо, що Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.

Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.