Ryanair запустить рейси з Києва до Афін, Манчестера та Дубліна

Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень

Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

Про це свідчить оновлений список напрямків у мобільному додатку лоукостера, передає видання avianews.com.

Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.

Раніше про відкриття нових рейсів ірландською авіакомпанією повідомив Президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, що сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.