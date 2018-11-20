Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ryanair запустить рейси з Києва до Афін, Манчестера та Дубліна

Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень
Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.
Ryanair запустить рейси з Києва до Афін, Манчестера та Дубліна Фото: EPA

Про це свідчить оновлений список напрямків у мобільному додатку лоукостера, передає видання avianews.com.

Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.

Раніше про відкриття нових рейсів ірландською авіакомпанією повідомив Президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, що сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2018 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.