CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair запустить рейси з Києва до Афін, Манчестера та Дубліна
Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень
Фото: EPA
Про це свідчить оновлений список напрямків у мобільному додатку лоукостера, передає видання avianews.com.
Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.
Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.
Раніше про відкриття нових рейсів ірландською авіакомпанією повідомив Президент Петро Порошенко.
Нагадаємо, що сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.
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20 11 2018 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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