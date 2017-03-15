RyanAir оголосив нові маршрути зі Львова і Києва

Ірландський лоукостер Ryanair планує до кінця 2017 року почати польоти за чотирма маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерландів і Швеції - в аеропорти міст Лондон (Стансед), Манчестер, Ейндховен і Стокгольм (Скавста).

Виконання рейсів з України почнеться в жовтні, - пише профільне видання ЦТС.

Квитки на рейси в жовтні та листопаді будуть доступні за ціною 20 євро. Така цінова пропозиція буде діяти тільки до півночі четверга, 16 березня.

Рейси з Києва будуть виконуватися в Ейндховен 3 рази в тиждень, Лондон - 5 разів на тиждень, Манчестер - 3 рази на тиждень, Стокгольм - 4 рази на тиждень. В авіакомпанії очікують, що пасажиропотік з Києва становитиме 250 000 осіб.

Із міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Ryanair здійснюватиме авіарейси до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, до Меммінгема, що біля Мюнхена, і до Лондона, сказав Девід О’Брайан.

В авіакомпанії очікують, що пасажиропотік з України складе 500 тис осіб.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.