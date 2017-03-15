RyanAir оголосив нові маршрути зі Львова і Києва
Виконання рейсів з України почнеться в жовтні, - пише профільне видання ЦТС.
Квитки на рейси в жовтні та листопаді будуть доступні за ціною 20 євро. Така цінова пропозиція буде діяти тільки до півночі четверга, 16 березня.
Рейси з Києва будуть виконуватися в Ейндховен 3 рази в тиждень, Лондон - 5 разів на тиждень, Манчестер - 3 рази на тиждень, Стокгольм - 4 рази на тиждень. В авіакомпанії очікують, що пасажиропотік з Києва становитиме 250 000 осіб.
Із міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Ryanair здійснюватиме авіарейси до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, до Меммінгема, що біля Мюнхена, і до Лондона, сказав Девід О’Брайан.
В авіакомпанії очікують, що пасажиропотік з України складе 500 тис осіб.
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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