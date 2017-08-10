Ryanair звільняє операційного директора через скандал зі скасуванням рейсів
Про це повідомляє The Telegraph.
Як зазначається, генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі поклав на пана Хіккі провину за "хаос", що утворився після рішення про скасування тисяч рейсів.
Майкл Хіккі займався зокрема плануванням графіка роботи пілотів. Він працював в компанії більше 30 років.
Раніше повідомлялося, що Ryanair скасувала рейси для 400 тис. пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до €25 млн.
Нагадаємо, Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.
Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року)
Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат