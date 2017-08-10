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Ryanair звільняє операційного директора через скандал зі скасуванням рейсів

Він пропрацював у компанії понад 30 років
Операційний директор ірландського лоукостера Ryanair Макйл Хіккі залишає авіакомпанію після скандалу з масовими відмінами рейсів.
Ryanair звільняє операційного директора через скандал зі скасуванням рейсів Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначається, генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі поклав на пана Хіккі провину за "хаос", що утворився після рішення про скасування тисяч рейсів.

Майкл Хіккі займався зокрема плануванням графіка роботи пілотів. Він працював в компанії більше 30 років.

Раніше повідомлялося, що Ryanair скасувала рейси для 400 тис. пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до €25 млн.

Нагадаємо, Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.

Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року)

Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.

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08 10 2017 23:58
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