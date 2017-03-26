CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ26 березня станом на 07:00 на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники досі фіксують вибухи в Балаклії
Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження
Фото: EPA/UPG
Місто досі відключене від газопостачання. Повітряний простір на відстані 40 км від місця події залишається закритим. Про це повідомила прес-центр ДСНС.
Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР).
Зазначається, що для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС залучено 3 пожежні автоцистерни.
Зазначимо, вчора представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.
Нагадаємо, рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.
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26 03 2017 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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