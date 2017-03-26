Рятувальники досі фіксують вибухи в Балаклії

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження

26 березня станом на 07:00 на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Місто досі відключене від газопостачання. Повітряний простір на відстані 40 км від місця події залишається закритим. Про це повідомила прес-центр ДСНС.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР).

Зазначається, що для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС залучено 3 пожежні автоцистерни.

Зазначимо, вчора представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Нагадаємо, рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.