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Рятувальники досі фіксують вибухи в Балаклії

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження
26 березня станом на 07:00 на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.
Рятувальники досі фіксують вибухи в Балаклії Фото: EPA/UPG

Місто досі відключене від газопостачання. Повітряний простір на відстані 40 км від місця події залишається закритим. Про це повідомила прес-центр ДСНС.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР).

Зазначається, що для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС залучено 3 пожежні автоцистерни.

Зазначимо, вчора представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Нагадаємо, рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

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26 03 2017 12:29
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