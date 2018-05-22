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Рятувальники не виявили небезпечних речовин у харківській школі, з якої госпіталізували дітей

Всіх дітей відпустили з лікарні, їх життю нічого не загрожує
У харківській школі №3, де 22 травня розпили невідомий газ , не знайшли небезпечних речовин.
Рятувальники не виявили небезпечних речовин у харківській школі, з якої госпіталізували дітей Фото: dsns.gov.ua

"Наразі спеціалістами ДСНС проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи по обстеженню будівлі школи завершено. Життю дітей загрози немає. Причини події встановлюються. Станом на 19:00 всіх дітей відпущено з лікарні по домівкам. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції, ПАТ "Харківміськгаз", – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові з однієї зі шкіл через розпилення газового балончика госпіталізували дітей.

Міносвіти рекомендувало посилити охорону та заходи безпеки у всіх навчальних закладах.

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22 05 2018 22:28
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