CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ харківській школі №3, де 22 травня розпили невідомий газ , не знайшли небезпечних речовин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники не виявили небезпечних речовин у харківській школі, з якої госпіталізували дітей
Всіх дітей відпустили з лікарні, їх життю нічого не загрожує
Фото: dsns.gov.ua
"Наразі спеціалістами ДСНС проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи по обстеженню будівлі школи завершено. Життю дітей загрози немає. Причини події встановлюються. Станом на 19:00 всіх дітей відпущено з лікарні по домівкам. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції, ПАТ "Харківміськгаз", – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні в Харкові з однієї зі шкіл через розпилення газового балончика госпіталізували дітей.
Міносвіти рекомендувало посилити охорону та заходи безпеки у всіх навчальних закладах.
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22 05 2018 22:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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