Рятувальники обіцяють відновити теплопостачання у Харкові до кінця дня

Усі об'єкти житлової та соціально-побутової сфер Харкова, що залишилися без опалення через аварію на тепломагістралі, планується підключити до теплопостачання до кінця дня.

"Орієнтовний час відновлення теплопостачання - 18:00 25 лютого", - йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС.

При цьому зазначається, що станом на сьогоднішній ранок через прориви на тепломережі були без опалення 145 об’єктів житлової та соціально-побутової сфер, а саме: 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок.

"Для обігріву дитячого будинку залучено 4 теплові гармати АРЗ СП", - зауважується в повідомленні.

А от для мешканців багатоповерхівок було розгорнуто пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шоссе, 264 (5 кунгів та намет УСБ-56). Також підготовлено з цією метою спортивну залу школи №14 по вул. Амосова, 30.

Нагадаємо, що в Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.