Рятувальники попередили про велику ймовірність сходження лавин у західних областях України

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє, що 16 січня в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується третій рівень лавинної небезпеки.

У зв'язку з цим в ДСНС просить громадян не здійснювати піші походи в гори в даний період.

Також, у зв'язку з похолоданням рятувальники повідомляють про кількість пунктів обігріву, які були обладнані по всій Україні.

"Станом на 15 січня в Україні розгорнуто 3999 пунктів обігріву, в цілому надали допомогу 36 637 особам, за минулу добу допомогу отримали 1181 осіб", - повідомили в ДСНС.

Зазначимо, в Закарпатській області 14 січня зійшли чотири лавини.

Раніше iPress.ua повідомляв, що через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.