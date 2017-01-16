CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє, що 16 січня в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується третій рівень лавинної небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попередили про велику ймовірність сходження лавин у західних областях України
Сходження лавин можливе в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях
Фото: risk.ru
У зв'язку з цим в ДСНС просить громадян не здійснювати піші походи в гори в даний період.
Також, у зв'язку з похолоданням рятувальники повідомляють про кількість пунктів обігріву, які були обладнані по всій Україні.
"Станом на 15 січня в Україні розгорнуто 3999 пунктів обігріву, в цілому надали допомогу 36 637 особам, за минулу добу допомогу отримали 1181 осіб", - повідомили в ДСНС.
Зазначимо, в Закарпатській області 14 січня зійшли чотири лавини.
Раніше iPress.ua повідомляв, що через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.
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16 01 2017 07:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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