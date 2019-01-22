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Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах
Значна небезпека сходження лавин буде зберігатися в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей
Фото: dsns.gov.ua
"На високогір'ї, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (третій рівень)", – йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Всього є п'ять рівнів небезпеки сходження лавин: перший рівень – ризик низький, п'ятий рівень – ризик дуже високий.
Нагадаємо, у вівторок, 22 січня, в Україні синоптики прогнозують суттєве похолодання без опадів.
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22 01 2019 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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