Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Значна небезпека сходження лавин буде зберігатися в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей

Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

"На високогір'ї, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (третій рівень)", – йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Всього є п'ять рівнів небезпеки сходження лавин: перший рівень – ризик низький, п'ятий рівень – ризик дуже високий.

Нагадаємо, у вівторок, 22 січня, в Україні синоптики прогнозують суттєве похолодання без опадів.