Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на території України

У неділю та понеділок в низці регіонів України, переважно на заході, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, у всіх інших – високий.

Про це інформують у ДСНС.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 15-16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У Київській області 15-16 квітня переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – попереджають рятувальники.

У ДСНС наголошують, що на території України спостерігається підвищення температурних показників та незначна кількість опадів. Зважаючи на це, а також на те, що люди починають прибирати свої присадибні ділянки, спалюючи залишки сухої рослинності, існує загроза збільшення кількості пожеж на відкритих територіях.

З початку квітня рятувальники вже неодноразово ліквідовували пожежі сухої трави, очерету та сміття у Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Луганській та Вінницькій областях. Зокрема, з початку року на відкритих територіях сталося вже більше 6 000 пожеж, більшість – саме у квітні.

"Щороку такі загоряння завдають значного збитку державі та, в першу чергу, навколишньому середовищу. Вони можуть спричинити пожежі будівель та майна, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження. Часто викликають загострення алергічних реакцій у людей, а пожежі сміття, до того ж, неабияк забруднюють повітря. Найчастіше вони виникають в результаті людської недбалості та неуважності, а на їх ліквідацію витрачаються неабиякі ресурси", – наголошують у ДСНС.

Рятувальники просять одразу повідомляти про загоряння в лісах, на полях, уздовж автомобільних доріг чи на сміттєзвалищах за номером телефону "101".

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України розробило законопроект, який у 18 разів підвищує штрафи за випалювання стерні чи листя.