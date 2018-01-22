Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях

У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у цих областях особливо небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і деревах.

Швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.

Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області - 21-23 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.

Нагадаємо, в Україні, станом на 21 грудня, були знеструмлені 294 населених пункти, що залишилися без електрики унаслідок ускладнення погодних умов.