Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях
Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у цих областях особливо небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і деревах.
Швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.
Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області - 21-23 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.
Нагадаємо, в Україні, станом на 21 грудня, були знеструмлені 294 населених пункти, що залишилися без електрики унаслідок ускладнення погодних умов.
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