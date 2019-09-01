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Рятувальники попереджають про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

Підвищена небезпека в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях
У середу, 9 січня, в Україні збережеться висока ступінь лавинонебезпеки.
Рятувальники попереджають про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах Фото: gettyimages.com

Про неї з посиланням на дані Укргідрометцентру попереджає прес-служба ДержНС.

Ризик сходження лавин підвищений у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у гірській частині Львівської області, повідомляють рятувальники.

"9 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області зберігатиметься значна  сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків снігопади в Україні продовжаться весь тиждень.

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09 01 2019 09:34
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