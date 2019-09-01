CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 9 січня, в Україні збережеться висока ступінь лавинонебезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попереджають про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах
Підвищена небезпека в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях
Фото: gettyimages.com
Про неї з посиланням на дані Укргідрометцентру попереджає прес-служба ДержНС.
Ризик сходження лавин підвищений у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у гірській частині Львівської області, повідомляють рятувальники.
"9 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - вказується у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків снігопади в Україні продовжаться весь тиждень.
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