Рятувальники попереджають про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

Підвищена небезпека в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях

У середу, 9 січня, в Україні збережеться висока ступінь лавинонебезпеки.

Про неї з посиланням на дані Укргідрометцентру попереджає прес-служба ДержНС.

Ризик сходження лавин підвищений у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у гірській частині Львівської області, повідомляють рятувальники.

"9 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків снігопади в Україні продовжаться весь тиждень.