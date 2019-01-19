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Рятувальники порадили, як відсвяткувати Водохреща без надзвичайних ситуацій

Громадян закликали дотримуватися правил безпечної поведінки на льоду
У регіонах України на водних об'єктах, де відзначатимуть Водохреща, чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медичні працівники - загалом понад 2 900 осіб та 541 одиниця техніки.
Рятувальники порадили, як відсвяткувати Водохреща без надзвичайних ситуацій кадр з відео

"На водоймах країни встановлено 967 рятувальних постів у складі 3-4 осіб із засобами порятунку. Щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медпрацівники", - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Громадян закликали дотримуватися правил безпечної поведінки на льоду та порадили, як безпечно відсвяткувати Водохреща.

Не варто допускати скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід, 

"Занурюватися необхідно лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують екстрені служби. У жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно й обережно. Перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо. Купання у крижаній воді у стані алкогольного сп'яніння категорично забороняється", - зазначили у ДержНС. 

Після купання необхідно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю чи узвару.

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19 01 2019 11:58
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